Ladro di tonno in scatola al supermercato: arrestato per furto aggravato

TREVISO Un rumeno di 67 anni, V.C., è stato arrestato dalla polizia di Treviso per furto aggravato. Lo straniero, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato pizzicato mercoledì, poco dopo le 18.30, al supermercato "Mega" di via Noalese a Treviso, mentre si stava dileguando dal market con varie confezioni di tonno per un valore di circa 50 euro. A fermare il 67enne è stato un addetto alla sicurezza che ha poi consegnato l'uomo ai poliziotti. Il cittadino rumeno era stato già arrestato dalla polizia lo scorso 28 dicembre, sempre per lo stesso reato e presso il medesimo supermercato. A bordo dell'auto dell'uomo, con targa bulgara, trovata altra merce proveniente da altri supermercati e dal centro commerciale Ikea.