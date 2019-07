Cade a causa dei lavori stradali non segnalati, ferito ciclista trevigiano

Un 55enne di Colle Umberto, R.T., si trova ricoverato in ospedale a Belluno, con lesioni guaribili in oltre trenta giorni di prognosi, a causa di un incidente avvenuto nella serata di ieri, lunedì, in località La Secca, lungo la strada statale 51, in direzione del lago di Santa Croce. Il malcapitato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ponte delle Alpi, è finito rovinosamente a terra a causa di alcuni lavori stradali che non erano stati segnalati a dovere. Il 55enne è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118.