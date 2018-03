Lavori di manutenzione: Arpav costretta a sospendere i suoi servizi informatici

TREVISO Sarà un mercoledì senza previsioni meteo, almeno per tutti coloro che quotidianamente sono abituati a seguire il sito dell'Arpav per capire che tempo farà nei prossimi giorni. Come specificato dall'azienda in una breve nota stampa infatti, una serie di lavori di manutenzione straordinaria, in programma per tutta la giornata di mercoledì, metteranno fuori uso i sistemi informatici dell'azienda meteorologica.

Il sito internet, i bollettini meteo, i servizi informatici, e la posta elettronica di Arpav saranno dunque sospesi fino alla mattinata di giovedì 8 marzo per garantire le operazioni di aggiornamento di tutte le componenti informatiche. Anche le linee telefoniche saranno interrotte e quindi chiunque vorrà essere aggiornato sulla situazione meteo dovrà rassegnarsi ad aspettare la mattinata della festa della donna. Un inconveniente che, secondo l'Arpav, servirà però a migliorare e aggiornare l'attuale servizio meteo a beneficio degli utenti.