Il passaggio a livello chiude per lavori: deviati gli autobus di Mobilità di Marca

PAESE Da lunedì 16 a sabato 21 aprile, il passaggio a livello situato lungo la strada provinciale 100 (quella che collega Treviso a Montebelluna) resterà chiuso per lavori. Una decisione che porterà a una serie di modifiche alla viabilità stradale e a quella dei trasporti pubblici.

Mobilità di Marca ha infatti annunciato nelle scorse ore che, per la prossima settimana, le corse urbane ed extraurbane delle linee in transito tra Paese e Castagnole subiranno le seguenti variazioni: per le corse urbane la Linea 21, da e per Treviso, sarà limitata a Castagnole, in via Tobruck. Saranno inoltre sospese tutte le fermate da Castagnole a Paese in entrambe le direzioni. Per limitare il più possibile i disagi sarà istituito un servizio navetta in coincidenza con la Linea 21: da Paese per Castagnole (ore 07:05 o 07:35) e da Castagnole per Paese alle ore 07:15 e 07:45. Per quanto riguarda le corse extraurbane invece, le corse delle linee 112 e 113 verranno deviate sulla Feltrina in entrambe le direzioni. Saranno sospese le fermate: “Palazzoni Monigo”, “Stabilimento Osram” e “Cimitero di Monigo”, le fermate alternative saranno “Bar Feltrina” e “Castagnole centro”.