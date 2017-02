Lavoro domestico: al via i nuovi corsi di formazione gratuita per colf e badanti

TREVISO A.A.A. Aspiranti colf e badanti da 10 e lode cercasi. In arrivo nuovi corsi di formazione gratuita per domestici che vogliono migliorare e consolidare le proprie abilità. Che si tratti di imparare a cucinare un pasto secondo precise prescrizioni mediche o di far brillare l’argenteria di casa, Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, chiama a raccolta le lavoratrici trevigiane per offrire alle famiglie sempre maggiore qualità nel lavoro di cura della casa e di assistenza alla persona. Si parte lunedì 6 marzo con il nuovo corso dedicato alle colf: 10 giornate intense di lezioni, per complessive 40 ore di insegnamento (pratica e teoria), con rilascio finale di attestato di partecipazione, uno strumento in più per qualificare il curriculum professionale.

Nel dettaglio le lezioni, che si concluderanno il 4 aprile, si volgeranno il lunedì e il martedì pomeriggio (dalle 14,00 alle 18,00), presso una sala riunioni del Carlton Hotel (Largo Porta Altinia n. 15), per le lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche si terranno presso il B&B Le Convertite (Treviso, Via San Girolamo Emiliani n. 8).

Partecipando al percorso formativo la colf potrà consolidare le proprie competenze, attraverso moduli di teoria e pratica per apprendere i “trucchi” del mestiere: elaborazione di menù all’altezza dei migliori chef, servizio in tavola secondo le regole del galateo, pulizia (conoscenza dei prodotti e come utilizzarli sulle diverse superfici di casa) e stiro (dall’arte di smacchiare i capi, ai piccoli rammendi sulla biancheria).

Non mancheranno indicazioni sul contratto collettivo nazionale del settore, con focus su inquadramento professionale, orario di lavoro, ferie, permessi e più in generale, diritti e doveri del lavoratore. A fine corso (ultima lezione il 4 aprile) alle partecipanti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni contattare il Numero 0422/591043.