Ragazza tenta il suicidio gettandosi nel fiume, salvata da un commerciante

MOTTA DI LIVENZA Si è gettata nelle gelide acque della Livenzetta, a Motta di Livenza, per tentare di farla finita. Fortunatamente il suo piano suicida è fallito grazie all'intervento di un commerciante e di un pensionato che sono riusciti a convincerla a desistere. L'episodio è avvenuto alle 15.30 di martedì in via Riviera. Ad essere ricoverata in ospedale per ipotermia una ragazza albanese di 25 anni, residente a Motta. La straniera, secondo quanto è emerso, vive da tempo una forte situazione di disagio. A rendersi conto di quanto stava mettendo in atto la 25enne è stato Domenico Gerardi, commerciante d'abbigliamento : il suo negozio si trova appunto poco distante dal fiume. L'uomo è stato allertato da un pensionato che si trovava a passeggio nella zona. I due hanno afferrato la 25enne, riportandola sul pontile, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del Suem 118 e dei carabinieri di Motta. La 25enne è stata trasportata in ospedale dove si trova ancora ricoverata.