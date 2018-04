Collega impianto d'irrigazione alla rete dell'acquedotto: malori e nausea tra i vicini

LORIA Attraverso una connessione abusiva ha fatto confluire, senza volerlo, l'acqua usata normalmente per irrigare i campi, non potabile, alla normale rete dell'acquedotto. Le conseguenze? Dai rubinetti delle abitazioni vicine, in cui vivono sei famiglia, scendeva acqua gialla o torbida e in molti si sono dovuti rivolgere al medico per malesseri, mal di testa a diarrea. A scoprire il collegamento "pirata", a Loria in via Aldo Moro, sono stati i tecnici di Ats a cui nei giorni scorsi erano stati segnalati i disagi. Ora per l'autore si valuta una denuncia alla Procura di Treviso.