Incidente a Capodanno, ubriaco tradito dalle analisi mediche

Tornando a casa, dopo i festeggiamenti per Capodanno, aveva perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Lo sfortunato protagonista di questo incidente, un operaio 50enne di Bassano del Grappa, venne soccorso dagli infermieri del Suem 118 e poi trasportato in ospedale a Castelfranco Veneto. Fortunatamente l'uomo non aveva riportato gravi lesioni. A distanza di alcune settimane i carabinieri della stazione di Riese Pio X sono riusciti però ad accertare le reali cause di quello "strano" incidente avvenuto il primo gennaio, a Loria, in via della Croce.

A causare l'uscita di strada della Fiat Panda, guidata dall'automobilista bassanese, era stato l'alcool trangugiato eccessivamente durante il veglione di Capodanno. Dagli esami clinici, a cui era stato sottoposto presso il nosocomio di Castelfranco Veneto, è emerso che il 50enne era al volante del mezzo con un tasso alcolimetrico di 1,82 g./l. Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente.