Bomba d'acqua a Santa Lucia, ragazzo finisce con l'auto nel fossato

SANTA LUCIA DI PIAVE La morsa del maltempo non ha risparmiato nemmeno il comune di Santa Lucia di Piave. Il violento acquazzone, scaricatosi sulla strada, ha reso l'asfalto così scivoloso che un ragazzo, lungo un rettilineo in via Foresto, ha perso il controllo della propria auto finendo la sua corsa nel fossato. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito.

Molti i disagi alla circolazione: anche la rotatoria di via degli Alpini e via Sorano è rimasta allagata per ore. "La strada era completamente impercorribile - ci spiega il sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski - ed è stato necessario deviare il traffico per un'ora e mezza circa lungo le vie limitrofe". Ora i vicini campi hanno ripreso al momento il normale deflusso dell'acqua e la situazione parrebbe essere tornata alla normalità.

Ecco la situazione a Santa Lucia fotografata dal primo cittadino e postata sulla sua pagina Facebook