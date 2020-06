Mamma di due figli muore durante un'escursione in montagna

Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige. Elisa Montanucci, trevigiana di 40 anni, madre di due figli, ha perso la vita durante un'escursione al lago di Grießbach, in Valle Aurina, nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol che ne ha recuperato il corpo, ormai senza vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Elisa Montanucci, nata a Umbertide (in provincia di Perugia) ma residente in Via Libertà a Casale sul Sile, si trovava in località San Pietro e, insieme al marito e ai due figli, aveva iniziato l'escursione al lago di Grießbach, in alta quota. A un certo punto della camminata i suoi familiari hanno deciso di fermarsi perché i bambini, di 8 e 10 anni, erano stanchi. Elisa però ha deciso di continuare in solitaria. Alle ore 18 non era ancora rientrata e, al lago, nessuno l'aveva vista. Il suo cellulare squillava ma senza dare risposta. A quel punto il marito Fabio Boscolo, 42 anni, ha allertato i soccorsi che, utilizzando il geolocalizzatore del telefono della donna, hanno fatto la tragica scoperta intorno alle ore 20.30: la 40enne è precipitata a terra dopo una caduta di diversi metri. Inutili i soccorsi: l'impatto le è stato fatale. Elisa lavorava nella filiale di Treviso della Banca popolare di Verona, in pieno centro città, mentre il marito Fabio è il titolare del negozio di caccia e pesca "Big Fish - carpfishing products" di Preganziol. Amavano la montagna e si trovavano in Valle Aurina per trascorrere qualche giorno di relax insieme ai figli. Il sindaco, Stefano Giuliato, ha voluto esprimere ai familiari della donna la vicinanza di tutta la comunità di Casale sul Sile.