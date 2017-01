Incendio nella notte a Mansuè, distrutta dalle fiamme una legnaia

MANSUE' Un incendio, divampato nel cuore della notte, ha distrutto una legnaia e danneggiato un rustico adiacente a Mansuè, in via Oderzo. Sul posto, al lavoro, i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza che hanno operato per alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. I danni sarebbero ingenti. Ignote le cause delle fiamme; non si esclude per ora la pista del dolo.