Raid dei ladri nel negozio di bici, bottino di 23mila euro

MASER Colpo dei ladri, nella notte tra lunedì e martedì, all'interno del negozio di bici "Asolo bike" di via Marosticana a Maser. Ignoti, dopo aver scassinato la porta d'ingresso, si sono appropriati di 25 biciclette di vario tipo per un bottino complessivo di 23mila euro. Il negozio, di proprietà di Alberto Longon, è fortunatamente coperto da assicurazione. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri di Cornuda che ora indagano sull'episodio. Saranno acquisite le telecamere di videosorveglianza della zona. Si ipotizza il furto su commissione.