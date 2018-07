Maser, alla "Marcon" in fiamme un cassone di rifiuti

MASER Il personale Arpav del Dipartimento di Treviso è intervenuto nella tarda mattinata di oggi a Maser, in via Campagna Coste, per un incendio sviluppatosi presso l’azienda Marcon che effettua lo smaltimento di rifiuti. L’incendio, di dimensioni contenute, ha interessato un cassone che conteneva rifiuti. Sono in corso gli accertamenti del caso.