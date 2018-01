Sindaco e vicesindaco alla messa per San Sebastiano, patrono della polizia locale

TREVISO Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, il vicesindaco e assessore alla sicurezza Roberto Grigoletto e il comandante della polizia locale Maurizio Tondato hanno voluto presenziare, venerdì mattina, alla messa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, celebrata nella chiesa trevigiana di San Francesco.

Sindaco e vice hanno ringraziato la polizia locale per la presenza continua e per il lavoro quotidiano in città. Un plauso anche all’attività condivisa con le altre forze dell’ordine con cui gli agenti collaborano per garantire la sicurezza cittadina. Un’attività intensa che ha portato Treviso ai vertici delle classifiche nazionali, innalzando di molto il livello della sicurezza in città