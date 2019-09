Piantagione domestica di marijuana, 50enne arrestato dai carabinieri

Giovedì mattina i carabinieri della stazione di Col San Martino, hanno arrestato S. J., disoccupato di 50 anni, pregiudicato, residente in Miane. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono state rinvenute 21 piante di marijuana, 5 nel giardino e altre 16 all’interno di un armadio della camera da letto, adibito a serra con impianto di riscaldamento e lampade di illuminazione. S.J. è stato tratto in arresto per il reato di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti e si trova ora al regime degli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno.