Miane, associazioni d’Arma e privati uniti nel restauro delle tombe dei caduti in guerra

MIANE Le associazioni d’Arma e alcune ditte private restaurano volontariamente e gratuitamente le tombe dei caduti in guerra nel cimitero di Miane. Un’azione generosa e commovente, che restituisce dignità alle salme dei 23 soldati mianesi deceduti lontano da casa nelle due guerre mondiali e riportati nel paese d’origine tra gli anni Venti e Sessanta.

“Da alcuni decenni – spiega il sindaco Angela Colmellere – diverse tombe presenti nel sepolcreto militare del nostri cimitero versavano in totale stato di abbandono. Solo a metà delle sepolture è stato possibile attribuire un nome certo, sia per il trascorrere del tempo sia per la scomparsa dei discendenti, sia per l’incendio dell’archivio municipale durante la Resistenza. Se oggi le tombe di questi giovani hanno di nuovo dignità, è grazie alle Associazioni di Artiglieri, Alpini, Carabinieri, Genieri e Trasmettitori di Miane, che si sono unite per il restauro delle tombe. L’amministrazione ha fornito il materiale, alcune ditte private hanno appoggiato i volontari, ed oggi il risultato è straordinario e resterà per sempre”.

Sono state infatti pulite croci e lapidi di marmo, con le relative foto ove presenti; si sono consolidate le strutture delle sepolture, asportando il vecchio ghiaino e sostituendolo; sono state posate croci metalliche e targhette oltre a una lapide marmorea sul muro perimetrale a ricordo e memoria. Prima di iniziare il restauro, è stato svolto anche un lavoro accurato di ricerca, grazie al quale si è arrivati a dare un nome ad alcuni sepolti finora ignori. “Non posso che ringraziare di cuore le associazioni per un risultato importante e prezioso, che testimonia come il volontariato e il lavoro di squadra possano davvero arrivare ovunque!”, conclude Colmellere.