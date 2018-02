Mls Spritz venerdì all'Hotel Alla Torre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CASTELFRANCO Si chiama MLS Spritz l’evento che si apre venerdì alle 19 all’Hotel Alla Torre. Il castellano Pietro Pellizzari, classe 1988, ceo e founder di wikicasa.it, spiegherà “Il sistema MLS negli Stati Uniti” raccontando come funziona il mercato immobiliare a Miami. “L’MLS, Multiple listing service- spiega Pellizzari- è il sistema informatico che consente alle agenzie immobiliari di interscambiarsi i dati degli immobili in vendita al fine di velocizzare il processo di compravendita, favorendo sia chi deve vendere che chi deve comprare, incentivando le collaborazioni sinergiche tra agenti immobiliari”. Il 29enne castellano si spingerà oltre, anticipando il futuro con il suo intervento sull’ “Utilizzo dell’MLS nella Castellana: utopia o realtà?”. Alle 20 spritz offerto da Wikicasa. L’evento è destinato agli agenti immobiliari e operatori del settore. Ingresso libero. Per conferma scrivere a : info@wikire.it Per info su Wikicasa, un portale annunci unico in Italia, premiato Miglior Progetto Innovativo 2015 ai Real Estate Awards 2015: www.wikicasa.it