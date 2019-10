Malore dopo lo spinello: la causa della morte non è stato il trauma cranico

Non sarebbe stato il trauma cranico dovuto alla caduta a causare la morte di Alin Vasile Lucut, il 19enne di origine rumena, ex studente dell'Alberini deceduto il 2 ottobre scorso dopo due settimane di coma. A dirlo sono i primi elementi che emergono dall'autopsia sul corpo del giovane, che abitava a Mogliano insieme alla famiglia, effettuata nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, dal patologo Antonello Cirnelli incaricato dal pubblico ministero della Procura Minorile di Venezia Amalia Rossato. Per il consulente del pm la caduta è stata causata da un malore che si presume provocato da sostanze quasi certamente stupefacenti che Lucut avrebbe assunto mentre era insieme ad alcuni amici . Ma sarà necessario attendere l'esito degli esami tossicologici e istologici per chiarire di che cosa si tratti.

Due le persone indagate, entrambi minorenni, nei confronti dei quali si ipotizza il solo reato di omissione di soccorso: sono gli amici del 19enne, un 14enne e un 16enne di Mogliano che, dopo averlo visto stramazzare al suolo, sarebbero scappati invece che dargli aiuto e chiamare i soccorsi. Lucut arriverà al pronto soccorso solo un'ora dopo e ora l'autopsia dovrà chiarire se quel ritardo sia risultato fatale, facendo perdere tempo prezioso per salvargli la vita Un secondo fascicolo, aperto sempre dalla Procura minorile, ipotizza invece la morte in conseguenza di altro reato, per ora a carico di ignoti. Un terzo giovane, un 17enne di Martellago, è stato iscritto con l'accusa di spaccio e omissione di soccorso.

L'incidente era avvenuto appunto al parco Arcobaleno, nel centro di Mogliano Veneto, nel primo pomeriggio dello scorso 17 settembre. Alin Vasile, soccorso dagli infermieri del Suem 118 che gli hanno praticato anche un massaggio cardiaco, era stato ricoverato per un forte intossicazione e il trauma cranico riportato nella caduta. Secondo la prima ricostruzione il ragazzo, prima del malore, avrebbe fumato uno spinello.