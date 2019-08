Abbraccia un anziano e gli sfila il Rolex dal polso: denunciata ladra "manolesta"

I carabinieri di Villorba, dopo una lunga indagine avviata per una denuncia presentata da un 70enne di Villorba, hanno denunciato in stato di libertà una giovane romena, S.C., 30 anni, pregiudicata, senza fissa dimora, per il reato di furto con destrezza, perpetrato con la tecnica “dell’abbracio”. L’uomo, in particolare, aveva raccontato di essere stato fermato, lo scorso 16 luglio, a Mogliano Veneto, in via Filzi, dalla donna che, con uno stratagemma, era riuscita ad abbracciarlo ed a sfilargli dal polso il prezioso Rolex “Air King”.

L'anziano si è reso conto del furto subito solo dopo essere rientrato a casa. I militari della stazione di Villorba, ricostruendo l’accaduto con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare l’autrice che, non nuova a questi fatti, veniva poi riconosciuta dalla vittima e deferita all’autorità giudiziaria.