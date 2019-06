Muore in casa per un malore, trovato alcuni giorni dopo

Tragedia nel pomeriggio di lunedì a Mogliano Veneto, in via Calvi. Un 50enne di Chioggia, Luca Boscolo, da tempo residente nella Marca, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme ai carabinieri di Mogliano sono stati alcuni residenti, preoccupati perchè da qualche tempo non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo. Il 50enne, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato colto da un malore, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo: il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di violenza e non vi erano segni di effrazione a porte o finestre: esclusa dunque ogni responsabilità di terzi nella tragica fine di Luca Boscolo.