Alcooltest dopo l'incidente, 24enne stangato

Poco dopo essere stato protagonista di un incidente stradale, è stato sottoposto all'alcooltest da parte dei carabinieri. Il tasso alcolemico fatto registrare dall'automobilista è stato di circa 1,40 gr/l. A finire nei guai un 24enne che è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e a cui è stata ritirata la patente. L'incidente è avvenuto nella serata del 21 febbraio scorso, poco dopo la mezzanotte, a Mogliano, in via Don Bosco.

Nella notte del 23 febbraio, alle 3.20 circa, i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, hanno fermato un 21enne per un controllo stradale lugno il Terraglio, a Treviso. Il giovane è stato trovato in possesso di una mazza da baseball che è stata sequestrata. Per il 21enne è scattata una denuncia.