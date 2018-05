Mogliano festeggia il compleanno della Repubblica

MOGLIANO VENETO Anche la città di Mogliano festeggia sabato il compleanno della Repubblica, con una cerimonia che, nel solco della tradizione, si svolgerà in Piazza Caduti. L’alzabandiera, alle 10.30, sarà anticipato da una esibizione del Gruppo Musicale Città di Mogliano, mentre il Coro La Contrà interpreterà l’Inno di Mameli subito dopo, con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Seguiranno l’intervento del Sindaco Carola Arena e un concerto del coro diretto dal Maestro Edvige Fontana.

Alle 17.00 la cerimonia si concluderà con l’ammaina bandiera. La Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno, data scelta perché questo giorno nel 1946, con il referendum istituzionale, gli italiani si pronunciarono per la Repubblica, 12 milioni di voti contro i 10 per la monarchia, ed elessero i deputati che l’anno dopo avrebbero approvato la nuova Costituzione al posto dello Statuto Albertino. Parteciperanno alla cerimonia le Associazioni combattentistiche e d’arma, l’ANPI, la CRI, la Protezione civile. In piazza saranno schierati i mezzi delle forze operative del territorio, Carabinieri, CRI, Polizia locale e Protezione Civile.