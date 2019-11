Blitz antidroga dei carabinieri, 26enne arrestato per spaccio

Operazione antidroga dei carabinieri della stazione di Mogliano Veneto e del nucleo radiomobile di Treviso, hanno arrestato in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Z.E., 26enne albanese. Lo straniero, sottoposto ad un normale controllo, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti 6,35 grammi di cocaina, nascosti negli slip e pronti per la cessione. Durante una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del balcanico i militari hanno ritrovato altri 14 involucri con all'interno cocaina per un peso complessivo di 44,50 grammi, oltre a 5,80 grammi di marijuana, denaro contante pari a 470 euro, un bilancino di precisione ed uno smartphone. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. Giudicato per direttissima, il 26enne è stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 4000 euro di multa, con pena sospesa.