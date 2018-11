Ruba al market e prende a pugni in faccia al vigilante: studente arrestato

Uno studente marocchino di 17 anni, residente a Cornuda e con vari precedenti, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di martedì ( erano da poco trascorse le 19.40 ) per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rapina. Il giovane, completamente ubriaco, si trovava all'interno del supermercato "Coop" di piazza Vienna a Montebelluna, con un complice: i due stavano mettendo a segno alcuni furti nel reparto gastronomia ma sono stati sorpresi da una guardia giurata. Lo studente, alterato dall'alcool, ha preso a pugni al volto il vigilante, a cui è stato rotto il naso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: uno dei militari è stato aggredito e ferito lievemente dal magrebino che è stato ammanettato e, al termine, degli accertamenti del caso, dichiarato in arresto e portato, su disposizione del gip della procura per i minori di Venezia, presso il carcere minorile di Santa Bona a Treviso.