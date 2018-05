A Montebelluna torna la manifestazione "Mercanti per caso"

MONTEBELLUNA Ritorna la fortunata manifestazione “Mercanti per Caso”, curata quest’anno dalla Pro Loco di Montebelluna in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nella quale qualsiasi privato cittadino può esporre e vendere, occasionalmente e in maniera non professionale, oggetti superflui, usati, costruiti personalmente. L’edizione primaverile è in programma DOMENICA 27 MAGGIO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 nelle piazze Sedese, Marconi, Negrelli e Dall’Armi. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Per info e iscrizioni: Pro Loco di Montebelluna: 0423/23827

Lunedì 9.00 – 11.00

Mercoledì 9.00 – 12.00