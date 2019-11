Paura in una palazzina, rogo in una camera da letto: evacuate due famiglie

Allarme in serata a Montebelluna in una palazzina di piazza Bellona, attorno alle ore 20.45. Per cause accidentali (sembra un panno lasciato sopra un abat-jour che si è incendiato intaccando poi un materasso) si è sviluppato un rogo all'interno della camera da letto di un appartamento che ha interessato anche l'abitazione posto al piano superiore. Entrambi sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Evacuati due nuclei familiari, per un totale di cinque persone: la signora che abitava l'appartamento e due paersone che vivevano al piano superiore sono state accompagnate all'esterno, in salvo attraverso una fitta cortina di fumo acre, dai vigili del fuoco che erno muniti da apposite maschere. Non si è fortunatamente registrato nessun ferito. Sul posto due pattuglie dei carabinieri di Montebelluna, tre autobotti dei pompieri e un'ambulanza del Suem 118.