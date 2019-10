Prelievi con la postepay del collega di lavoro, denunciato un 21enne

I carabinieri della stazione di Volpago del Montello hanno denunciato un 21enne trevigiano che nello scorso mese di aprile si era impossessato della carta postepay di un collega di lavoro (in un ipermercato della zona), trafugandola dall'armadietto personale ubicato nello spogliatoio, ed ha effettuato tre prelievi per un totale di oltre mille euro. L'autore del furto e dei prelievi illeciti è stato identificato tramite le telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale di Montebelluna, dove ha fatto i prelievi . Il giovane malvivente stato denunciato per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito/pagamento.