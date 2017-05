Scappa su un'auto rubata: inseguito dai carabinieri, si schianta contro una canaletta

MONTEBELLUNA Tenta di fuggire da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri e dopo aver percorso due curve a velocità folle, si è schiantato contro una canaletta di cemendo, distruggendo l'auto e ferendosi. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì a Montebelluna, in via Monte Asolone. Alla guida del mezzo, una station wagon che risultava rubata in provincia di Reggio Emilia, un cittadino moldavo che è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale per essere sottoposto alle cure del caso. Probabilmente l'uomo non era solo a bordo del mezzo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna.