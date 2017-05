Perdita di soda caustica in un camion, intervengono i vigili del fuoco

MORGANO I vigili del fuoco di Treviso, con personale del nucleo NBCR, e tecnici dell'Arpav sono intervenuti in mattinata nella zona artigianale di Morgano all'incrocio tra via Giolitti e via De Gasperi per uno sversamento di liquido caustico (pare una sostanza utilizzata per la produzione di detergenti) da due fusti caduti da all'interno del mezzo che li trasportava. Il camion, guidato de un corriere espresso proveniente da Milano, trasportava due tipologie di sostanze per ambienti alimentari ed era diretto ad un caseificio Di Sala d'Istrana. L'autista, facendo una curva, ha udito distintamente la caduta di due contenitore di 130 litri: la sostanza, a contatto con il metallo del cassone, stava reagendo. Sul posto giunta anche una pattuglia della polizia locale. Per motivi di sicurezza la zona è interdetta al traffico. Nono si registrano danni alla sede stradale. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 12.