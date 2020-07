Lutto a Zero Branco: malore improvviso spegne a soli 52 anni la vita di Alessandra

Un malore improvviso nella notte, forse un infarto. Questa la triste causa del decesso, a soli 52 anni, di Alessandra Casagrande, moglie del titolare della Favaro 1, storica azienda di Zero Branco specializzata in pavimentazioni da esterno e con sede in Noalese. La donna si era sentita male nelle ultime ore mentre si trovava in casa con la famiglia e, nonostante il ricovero in ospedale e tutte le cure possibili garantite dai sanitari, i medici nella serata di sabato hanno purtroppo dovuto dichiararne la morte cerebrale.

Una scomparsa, quella di Alessandra, del tutto inaspettata. Come difatti riporta "la Tribuna", la 52enne non soffriva di alcuna patologi e, anzi, era appassionata di sport tanto da partecipare anche alla Corri in Rosa a Treviso. Persona sempre sorridente e aperta al prossimo, aveva un passato come catechista e volontaria nel sociale, mentre fino a poche ore fa gestiva il marketing e la comunicazione proprio della Favaro 1. Lascia il marito Luca e i figli Matteo ed Enrico. Ancora da fissare, invece, la data e l'ora del funerale.