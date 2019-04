Morte di Emma Gallo a San Fior: in attesa dell'autopsia non si esclude l'ipotesi suicidio

A ventiquattro ore dal ritrovamento del cadavere di Emma Gallo, 81enne residente in via Sile a San Fior di Sotto, quanto successo nel garage della donna è ancora avvolto dal mistero. In attesa del nulla osta del magistrato per procedere all'autopsia sul corpo della 81enne, il quale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ancora non risultano chiare le cause del decesso. Ritrovata nei pressi della sua Lancia Y, nella rimessa, Emma Gallo potrebbe essere stata uccisa, magari da un ladro visto che alcune stanze della casa sono state trovate in disordine, come essere deceduta per cause naturali ed improvvise, tanto da non essere riuscita a chiedere aiuto. Non si esclude, però, nemmeno l'ipotesi del suicidio. I primi rilievi del medico legale potrebbero difatti anche far pensare all'ingerimento di qualche prodotto nocivo che avrebbe poi avvelenato la signora, ma ogni certezza la si avrà solamente al termine dell'autopsia. In ogni caso, nel frattempo la casa è stata posta sotto sequestro e i carabinieri di Conegliano continueranno le indagini alla ricerca di indizi che possano aiutare a ricostruire gli ultimi momenti della 81enne.