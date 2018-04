Montebelluna, morta Fernanda Fasan: ecco il cordoglio del sindaco Marzio Favero

MONTEBELLUNA L’amministrazione comunale di Montebelluna ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa improvvisa di Fernanda Fasan, venuta a mancare qualche giorno fa nella sua abitazione. Dagli anni ’70 ai primi anni ‘90 era stata dipendente comunale presso i Servizi sociali. Poi, per scelte di vita diverse, ha intrapreso un altro percorso professionale ma qualche anno dopo è ritornata a servizio del Comune come volontaria della Protezione civile montebellunese coordinata da Antonio Netto, impegno che portava avanti con passione e dedizione. Tra le attività, Fernanda Fasan aveva partecipato ai soccorsi organizzati in seguito al terremoto dell’Abruzzo, attività di volontariato che le era valsa anche l’encomio da parte dell’allora Capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Più volte, assieme al gruppo di Protezione civile, aveva collaborato per le celebrazioni in onore di Papa Luciani a Canale d’Agordo, sia per l’apertura del Museo a lui dedicato, sia per i preparativi legati al rito di beatificazione.

Commenta il sindaco, Marzio Favero: ”E’ doveroso non solo esprimere le condoglianze ai famigliari, ma anche il ringraziamento della comunità di Montebelluna a Fernanda Fasan che è stata tra le prime assistenti domiciliari del Comune e quindi h contributo ad avviare con grande professionalità un’attività che oggi è ritenuto fondamentale. Non meno importante però è stato il suo impegno nella protezione civile, ove saputo farsi apprezzare da tutti per l’impegno e a disponibilità. Fernanda faceva parte di quella leva di persone umili sempre pronte a intervenire e ad aiutare gli altri nei momenti dell’emergenza o per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni che animano la città. Ci mancherà il suo sorriso”.