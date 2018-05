La malattia la porta via dalla vita: Oderzo piange l'amata mamma Luana

MEDUNA DI LIVENZA Si è spenta a soli 38 anni Luana Zago, originaria di Cessalto ma da diversi anni residente a Meduna di Livenza con il marito Manuel Puppin (capitano della locale squadra di calcio amatori) e il figlioletto di sette anni. Fatale per la donna un cancro diagnosticato nel 2014 ma sempre combattuto con forza e determinazione fino alla fine, nonostante un ricovero urgente alla Casa dei Gelsi solo 10 giorni fa. Purtroppo mamma Luana si è spenta intorno alle ore 15 di giovedì attorniata dalle persone a lei più care. La notizia della sua morte ha però subito raggiunto la comunità di Meduna, e persino quella di Annone Veneto (Ve) dove Luana aveva lavorato per anni come estetista, la quale si è subito stretta al dolore della famiglia. Ancora invece da fissare le date delle esequie.