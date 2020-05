Malattia fulminante spegne la vita della piccola Nicole a soli 12 anni

Una vita spezzata troppo presto, nel fiore degli anni. Nicole Volpato, 12enne studentessa di Monastier, si è infatti spenta quasi all'improvviso a causa di una malattia fulminante, forse una forma di leucemia acuta. Venerdì pomeriggio, infatti, il cuore della bambina si è fermato per sempre dopo cinque giorni di ricovero tra l'ospedale Ca' Foncello di Treviso e l'ospedale di Padova dove i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita, purtroppo senza riuscirci.

Tutto era iniziato una decina di giorni fa con un po' di febbre dopo l'estrazione di un dente ma, come riporta "il Gazzettino", nonostante la somministrazione di antibiotici, le sue condizioni sono velocemente peggiorate, tanto da richiedere un ricovero urgente in ospedale. Un tentativo rimasto vano visto che poi il destino ha deciso di richiamare a sé Nicole, lasciando quindi nel dolore mamma Carmen Marchese, il papà Walter Volpato e l'amatissima sorellina Alessia, più piccola di lei di due anni e mezzo. La notizia della sua scomparsa ha subito stretto tutta la comunità locale intorno alla famiglia, ricordando Nicole come una ragazzina sempre solare, studiosa e disponibile con tutti. In ogni caso, il rosario in sua memoria sarà celebrato martedì alle ore 20 presso la chiesa del paese, mentre per il successivo funerale la famiglia chiede non fiori ma bensì offerte da donare al reparto di Pediatria dell'ospedale padovano.