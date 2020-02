Treviso piange Tonia Marsoni, storica stilista e imprenditrice scomparsa a 91 anni

E' deceduta all'età di 91 anni la storica stilista ed imprenditrice trevigiana Antonietta "Tonia" Marsoni, tra le prime donne venete ad iscriversi all'Albo degli Artigiani all'inizio degli anni '60. Nata nel quartiere di Santa Bona di Treviso, a Villa Marsoni-Gabrieli da una ricca famiglia di origini friulane, Tonia è stata una vera pioniera della moda e le sue collezioni conquistarono ben presto le signore trevigiane e il titolare di Pettinelli Sport, una delle boutique più in voga a Venezia nel dopoguerra. Grazie alla sua prima attività aperta in città, in via Lorenzo Da Ponte, ben presto si impose con i suoi maglioncini, i filati, i golfini e gli abiti di lana, tanto che in soli 10 anni ampliò il suo laboratorio trasferendosi in viale Luzzati con il marchio Marper, fino ad aprire qualche anno dopo un vero e proprio stabilimento lungo la Postumia a Paese in cui furono prodotti i capi della Lineagolf con collezioni firmate anche da grandi stilisti. Il tutto fino al 1986 quando l'azienda, che aveva circa 300 dipendenti, fu costretta a chiudere a seguito di una grave crisi finanziaria. Nonostante ciò Tonia è sempre rimasta legata al mondo dei filati, sua passione fin da bambina grazie ai capi che producevano le zie. Antonietta lascia i figli Gianmarco e Manuela Perini e i nipoti. Il funerale si terrà lunedì alle ore 15 nella Chiesa di San Vito a Treviso, mentre dopo la celebrazione si proseguirà per il Crematorio di Treviso.