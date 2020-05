Lutto nel mondo del ciclismo della Marca: a 69 anni si è spenta Vally Dametto

Nella mattinata di sabato 9 maggio è deceduta Vally Dametto moglie di Roldano Brion, noto speaker, commentatore e profondo conoscitore di ciclismo. Aveva 69 anni ed è morta in seguito l'acutizzarsi della malattia che l'aveva colpita nei giorni di Pasqua. La signora Dametto, che era impegnata fra la famiglia e il lavoro, era molto conosciuta nel mondo del ciclismo in quanto da sempre seguiva le gare insieme al marito. La sua morte ha lasciato nello sconforto Roldano, le due amatissime figlie e i carissimi nipotini. La cerimonia funebre di Vally Dametto avverrà in forma privata, come previsto in questo periodo dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Covid-19.

