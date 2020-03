Tutta Resana in lutto: in soli tre giorni morti due noti ex assessori comunali

Due gravi lutti, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, hanno colpito nelle scorse ore il Comune di Resana. Giovedì è infatti venuto a mancare il 57enne Antonio Luison, papà e marito affettuoso che per alcuni anni si era impegnato per il suo Comune sia come consigliere che come assessore, oltre ad essere stato docente all'Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa. "Un'altra dolorosa perdita - ha dichiarato il sindaco Stefano Bosa - un'altra persona che si è impegnata per il suo comune. Ricordo ancora quando assieme ad alcuni amici fu tra i promotori del mercato settimanale in piazza De Gasperi. Mancherà a Milena, Silvia e Davide ma mancherà molto anche a chi lo ha saputo apprezzare per le sue doti nel lavoro e nell'impegno politico che lo portò a fondare a Resana il circolo di Alleanza Nazionale".

Nella giornata di martedì si era invece spento all'ospedale di Castelfranco Veneto, per una trombosi all’età di 73 anni, Riccardo (Carlo) Bolzon, ex consigliere comunale ed ex assessore comunale, oltre che giudice di pace e direttore della scuola Enaip di Treviso e Belluno (di cui era stato anche insegnante). Lascia la moglie Marisa e i figli Massimo e Federico. Alla famiglia le condoglianze e l’abbraccio da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale: “Riccardo è stata una persona di poche ma sagge parole – così il sindaco Stefano Bosa nel ricordare l’ex assessore ai tempi dell’onorevole Mario Frasson – Una uomo che ha avuto modo di impegnarsi per il suo comune con dedizione tramandando anche al figlio maggiore la passione per la politica, o meglio, la passione per il suo paese e per la sua gente. Una figura da ricordare, un uomo che ha dato la sua vita per la famiglia, per il lavoro e per il suo Comune. Grazie Carlo”. Bolzon lascia la moglie Marisa Quaggiotto, che aveva sposato 49 anni fa, i figli Massimo e Federico e i nipoti Alberto ed Edoardo.

