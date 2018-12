Clochard muore di freddo nella stazione di Montebelluna

E' stato trovato questa mattina verso le ore 11 nei pressi di un deposito della stazione ferroviaria di Montebelluna, a pochi passi dai binari. A perdere la vita un clochard 36enne, marocchino. Assideramento è con ogni probabilità la causa di morte più plausibile, secondo i carabinieri giunti sul posto. Il giovane straniero è stato trovato avvolto tra cartoni e qualche coperta, ma purtroppo non sono bastati a tenerlo in vita. Il senzatetto era molto noto a Montebelluna, in quanto dormiva spesso tra la stazione e il centro del paese. Sul caso indagano ora i carabinieri.