Festeggia la laurea del fratello e qualche giorno dopo muore a soli 32 anni

Se ne è andato a soli 32 anni per un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava per l'ennesima volta ricoverato in ospedale. Davide Gheller, commerciante e cuoco di Breda di Piave, ha così lasciato improvvisamente nel dolore la fidanzata e convivente Sabrina, il proprio amatissimo cane, mamma Patrizia, papà Enio, i fratelli Francesco e Alessandro, i parenti e tanti amici. Appassionato di motori, di attività paramilitari e di agricoltura, in passato aveva sia tentato la strada dell'imprenditoria che il lavoro subordinato, sempre affrontando di petto la malattia che lo perseguitava fin dalla nascita, ossia il mordo di Hirschsprung. Nelle scorse ore però, a pochi fiorni dalla laurea del fratello Francesco, come riporta "il Gazzettino", un malore lo ha portato per sempre distante dalla sua famiglia.Le esequie saranno celebrate nella giornata di mercoledì, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Breda.