Resana e Cavasagra piangono la scomparsa di Don Franco Pegorin

RESANA E' stato parroco di Resana per 15 anni e prima per altre dieci parroco di Cavasagra a Vedelago. Si è spento ieri notte, 2 gennaio, Don Franco Pegorin all'età di 81anni - come riporta il "Gazzettino di Treviso". A portarlo via una leucemia che non gli ha dato possibilità di cure. Don Franco era ospite della Casa del Clero di Treviso e li aveva espressamente rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico. I funerali si terranno venerdì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Resana (domani alle 20 in Santo Rosario).