Lutto a Castello di Godego: morto don Silvano Coldebella, prete missionario

Nella giornata di martedì è sfortunatamente deceduto a 92 anni don Silvano Coldebella, noto prete salesiano e missionario. Il religioso, originario di Castello di Godego, è deceduto all'interno della casa "Mons. Cognata" del paese, attorniato dall'amore degli altri ospiti e dei dipendenti della struttura. Ad annunciare la notizia è stata l'Ispettoria Salesiana San Marco. Don Silvano, dopo 68 anni di professione religiosa e 63 di ordinazione sacerdotale (era stato ordinato sacerdote nel 1956 a Monteortone, nel padovano), lascia diversi parenti e nipoti. Tra i primi a ricordarlo è stato Don Gerardo Giacometti, parroco di Castello di Godego: «Ci ha lasciati don Silvano Coldebella, sacerdote salesiano di Godego, per oltre 25 anni missionario tra gli emigrati di Mainz (in Germania). Al transito seguono campane a festa come per tutti i religiosi del paese. Dal cielo, caro don Silvano, prega per noi e continua a volerci bene come ce ne hai sempre voluto». Date le disposizioni governative, i funerali si svolgeranno con una Santa Messa di saluto nella giornata di mercoledì nella casa "Mons. Cognata", mentre la salma verrà poi tumulata nel cimitero cittadino durante un rito strettamente privato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.