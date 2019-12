La malattia lo strappa via alla vita troppo presto: papà Stefano muore a 47 anni

Si è spento a soli 47 anni Stefano Carraretto, originario di Casale sul Sile e padre di famiglia. Nella giornata di giovedì Stefano, che lascia la moglie Daniela e il figlio Pietro al primo anno di superiori, è stato difatti portato via alla vita da una malattia che già in passato aveva sconfitto ma che, dopo essersi ripresentata, non gli ha lasciato scampo. Amante dei motori, e soprattutto della moto, Carraretto era anche un abile giocatore di tennis ed era figlio del noto pittore Lino Carraretto. Come riporta "la Tribuna", dopo il diploma al Palladio di Treviso aveva lavorato presso l'architetto Fantin per poi iniziare la carriera da agente immobiliare. Le esequie si terranno lunedì alle 14.30 presso nella chiesa Arcipretale di Casale sul Sile, mentre il corteo funebre partirà alle 14 all'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il caro Stefano verrà poi accompagnato al crematorio di Treviso. La famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte verranno devolute all'Advar di Treviso che ha seguito Stefano fino ai suoi ultimi istanti.