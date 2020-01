Accende la stufa a pellet con l'alcool, 31enne gravemente ustionata

Una donna di origini romene di 31 anni, Nicoleta Georgeta Tiliban, ha riportato gravi ustioni, in varie parti del corpo, a causa dell'esplosione della sua stufa a pellet, causata dall'utilizzo di alcool per l'accensione della stessa. L'incidente domestico è avvenuto attorno alle 9 a Motta di Livenza, all'interno di un'abitazione di via Cerche, al civico 1/b, in cui la straniera vive con il fidanzato, un connazionale. La 31enne è stata trasportata dall'elicottero del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e poi trasferita al Grandi Ustionati di Padova. Sul posto, per svolgere gli accertamenti del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Motta di Livenza. La donna non è in pericolo di vita ma ha riportato ustioni di secondo grado su buona parte del corpo.