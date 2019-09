Stop al degrado in centro a Treviso: il sindaco porterà le multe fino a 400 euro

"Non voglio più vedere sporcizia, imbrattamenti, party improvvisati con schifezze lasciate ovunque: per questo modificheremo il regolamento di polizia urbana per sanzionare pesantemente (con il massimo previsto) chi insudicia la città. Treviso è un gioiello, custodiamolo come merita" ha dichiarato nelle scorse ore il sindaco Mario Conte. L'idea dell'amministrazione comunale, infatti, è quella di intensificare i controlli contro i writers, gli accattoni e tutti quei ragazzi che tendono a fare base intorno ai monumenti cittadini, soprattutto la Loggia dei Cavalieri, lasciando spesso a terra immondizia di ogni tipo, incuranti del degrado che questo comporta nel centro storico cittadino. Ecco allora che non ci saranno più multe minime per chi sgarra (50 euro, n.d.r.), ma sanzioni fino ad un massimo di 400 euro, anche per chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali. Insomma, un vero e proprio pugno di ferro contro coloro che non hanno a cuore la bellezza della città e la pulizia delle strade e dei luoghi di cultura. Nella speranza che, nel frattempo, ci possa essere una maggior consapevolezza in tal senso da parte di tutta la cittadinanza, principalmente nei più giovani.