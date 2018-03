La musicista Natalia Gutman premiata al Teatro Accademico di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Natalia Gutman incanta il Teatro Accademico di Castelfranco con una bourèe dalle Suites di J.S.Bach. Un applauso lunghissimo ha salutato Natalia Gutman mercoledì al Teatro Accademico. Lei entra in scena, si siede, guarda gli interni ed esclama: "Wunderbar! (bellissimo, ndr)".



Quattro giorni di masterclass e un regalo al pubblico. E' salita in scena ha preso il violoncello e ha suonato per tutti i docenti, gli allievi e gli appassionati arrivati ad omaggiarla. Un grande regalo quello che Natalia Gutman, icona del violoncello del Novecento ha voluto riservare al Conservatorio Agostino Steffani. "Un onore averla conosciuta e un privilegio aver potuto ascoltare le sue lezioni- ha affermato il direttore Stefano Canazza- ringrazio inoltre il professor Vittorio Ceccanti, nostro docente e suo ex allievo, per favorito questa splendida collaborazione".

Natalia Gutman, nata a Kazan (URSS) nel 1942, è anche definitiva la Regina del violoncello. A Castelfranco ha lavorato con grande energia. E ieri sera, nel galà al teatro Accademico con il trio Tango suite composto da Vittrio Ceccanti,Ivano Battiston e Arcadio Baracchi in suo onore, ha regalato un saluto in musica alla città. E' stata poi premiata dal direttore del conservatorio Stefano Canazza e dal sindaco di Castlefranco Stefano Marcon.