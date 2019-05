Oderzo, neonato muore in sala parto: secondo caso in poche settimane

Non c'è pace per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Oderzo. Dopo la tragica scomparsa, lo scorso 13 marzo, della mamma di Annone Veneto morta dopo il parto del suo secondo figlio, un altro lutto è avvenuto in sala parto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nei giorni scorsi a perdere la vita è stato un neonato appena venuto al mondo. Il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo essere uscito dal grembo materno. Stando alle prime indiscrezioni si è trattato di una morte per cause naturali, i medici hanno provato in tutti i modi a salvare la vita del piccolo ma il suo destino era ormai segnato. Nessun errore medico avrebbe provocato la morte del neonato. Si è trattato di una morte definita dal personale medico come "inevitabile". La famiglia, comprensibilmente sconvolta dalla vicenda, aveva chiesto all'azienda sanitaria di tenere il massimo riserbo sulla vicenda ma la notizia è venuta alla luce nelle scorse ore quando il segretario dello Spi-Cgil di Treviso l'ha resa nota durante una conferenza sui tagli dei posti letto nella Marca, suscitando le ire dell'Ulss 2 e della famiglia del piccolo. Una tragedia che segna, ancora una volta, in maniera profonda l'ospedale opitergino.