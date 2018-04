Trattore finisce in acqua, illeso l'autista: al lavoro i vigili del fuoco

NERVESA DELLA BATTAGLIA Un trattore finisce nelle acque di un canale e i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per recuperarlo. Il singolare episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì, a Nervesa della Battaglia in via Maurilio Bossi. Il mezzo, finito in acqua per cause ancora in fase di accertamento, è stato recuperato e riportato in strada. Il conducente del mezzo agricolo è rimasto fortunatamente illeso.