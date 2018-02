Coltellata al figlio, decade l'accusa di tentato omicidio per Daniele Gobbo

ODERZO Decade l'accusa di omicidio volontario e modificata la misura cautelare: dagli arresti domiciliari a casa della madre ad un semplice divieto di avvicinamento al figlio. Si allevia la posizione di Daniele Gobbo, il ferroviere 60enne che lo scorso 12 settembre accoltellò il figlio adottivo di 24 anni, Allison, al culmine di una furiosa lite scoppiata all'interno dell'abitazione in cui vivevano, a Oderzo in via Alberti. Gobbo, come peraltro raccontò il giovane, ex promessa del rugby, si difese da un'aggressione fisica. Il 60enne ha riferito di essere stato afferrato per il collo dal 24enne che prima avrebbe colpito anche la madre. Lo scontro era dovuto allo stato di alterazione alcolica con cui il giovane sarebbe rincasato in più occasioni, così come il 12 settembre quando Allison si lamentò con il genitore di alcuni danni provocati dal suo cane.