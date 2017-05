Oderzo, il Comune stanzia 15mila euro a favore delle parrocchie

ODERZO Sbloccati i contributi alle Parrocchie. La Giunta comunale di Oderzo ha recentemente approvato l’assegnazione del fondo per le opere di urbanizzazione destinato agli edifici di culto. Un contributo che, secondo quanto disposto dalla legge regionale, è fissato nel limite dell'8% dell'introito degli oneri di urbanizzazione.

Spiega il vicesindaco Michele Sarri: “Si tratta di denaro che, dal 2014, non è stato assegnato, né distribuito tra le parrocchie che avevano presentato richiesta a fronte di interventi edilizi sulle strutture di pertinenza. Abbiamo pertanto chiesto agli uffici comunali competenti un aggiornamento della situazione in modo da procedere con l’assegnazione del contributo che si attesta intorno ai 15mila euro. Beneficeranno di questo fondo due parrocchie che hanno presentato la richiesta negli anni 2014 e 2015 entro il termine previsto del 31 ottobre, con relativa documentazione di chiusura lavori”.

Questi gli interventi che godranno del contributo: la parrocchia San Giacomo Apostolo di Colfrancui per la manutenzione ordinaria del tetto della Chiesa Parrocchiale e la manutenzione e adeguamento impianti dell’Asilo, delle aule destinate a catechismo e sala parrocchiale; la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Fratta per un intervento di manutenzione ordinaria relativo alla copertura della Chiesa; “Le disposizioni per il futuro - prosegue il vicesindaco - sono di assegnare il fondo annualmente - con criterio di proporzionalità rispetto alla spesa documentata . Pertanto invitiamo le parrocchie interessate a presentare le richieste e le successive rendicontazioni nei tempi adeguati”.