Cadavere affiora dal Monticano, è il corpo di Marco Dal Ben

A quindici giorni dalla sua scomparsa è stato ritrovato, nelle acque del fiume Monticano, il corpo senza vita del farmacista Marco Dal Ben. La salma, riconosciuta in seguito dai famigliari del 38enne grazie alle scarpe e alla giacca che indossava, è riaffiorata nei pressi di piazza Grande a Oderzo. A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e i carabinieri che hanno confermato l'identità dell'uomo. Il caso di Marco Dal Ben è stato trattato anche dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" di raitre. La Procura di Treviso potrebbe disporre nelle prossime ore l'autopsia per accertare le reali cause del decesso.